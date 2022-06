Das Heimatmuseum befindet sich im Schulgebäude an der Mühlenstraße (Archiv). FOTO: Helge Holz up-down up-down Vorführungen und viele Infos Die drei Museen in Schwagstorf sind am Sonntag wieder geöffnet Von Rainer Westendorf | 29.06.2022, 15:20 Uhr

Die drei Museen an der Mühlenstraße in Schwagstorf sind am Sonntag, 3. Juli, geöffnet.