Der Container am Mühlenbachstadion war voll, die Helfer beim Dorfputztag 2023 in Venne haben jede Menge Müll eingesammelt. Foto: Wilhelm Tiemeyer up-down up-down Aktion saubere Landschaft Venne ist schon sauber, jetzt wird in den Ortschaften der Gemeinde Bad Essen aufgeräumt Von noz.de | 15.03.2023, 13:35 Uhr

Sobald der Winter vorbei ist, startet die Aktion saubere Landschaft in den Ortschaften im Wittlager Land. In Venne konnte der traditionelle „Dorfputztag“ wie geplant stattfinden. In der Gemeinde Bad Essen machte starker Schneefall den Helfern aber einen Strich durch die Rechnung. So geht es dort nun weiter.