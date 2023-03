Einige der Fundstücke, die die Sammler in Ostercappeln aufgelesen haben. Foto: Ortsrat Ostercappeln up-down up-down Viele Helfer machen mit Reifen und Flaschen: Einsatz für saubere Landschaft in Ostercappeln Von noz.de | 01.03.2023, 13:11 Uhr

Mehr als 100 Helfer, Erwachsene und Kinder, haben bei der Aktion „Saubere Landschaft“ in Ostercappeln und Schwagstorf mitgemacht. Viele Teilnehmer brauchte es allerdings auch, denn die Menge an Unrat, der in der Natur entsorgt wurde, war groß. Das berichten die Ortsräte.