Im Baugebiet „Am Südhang“ oberhalb der Venner Straße in Ostercappeln tut sich was. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Der aktuelle Stand: Eine Übersicht Siedlungen in Ostercappeln: Wo gebaut wird und was noch geplant ist Von Rainer Westendorf | 25.05.2023, 13:38 Uhr

Im Baugebiet „Im Haferkamp“ oberhalb der Venner Straße in Ostercappeln hat der Endausbau der Siedlungstraßen begonnen. Direkt an dieses Areal schließt das Neubaugebiet „Am Südhang“ an. Die ersten Häuser werden hier errichtet. Wie viele Wohnbaugebiete gibt es in der Gemeinde und wie ist der aktuelle Stand?