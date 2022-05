Der Reit- und Fahrverein Venne veranstaltet am 7. und 8. Mai ein Turnier für Springreiter. FOTO: Stefan Gelhot Dressur folgt am 14. und 15. Mai Die Springreiter eröffnen das Turnierdoppel beim Reit- und Fahrverein Venne Von noz.de | 04.05.2022, 06:20 Uhr

Der Reit- und Fahrverein Venne lädt ein zum großen Spring- und Dressurturnier an zwei Wochenenden. Die Springreiter machen den Auftakt am 7. und 8. Mai, die Dressurreiter folgen am 14. und 15. Mai.