Im Bezirkspokal läuft es weiter rund für den TSV Venne, der den klassenhöheren SV Bad Rothenfelde aus dem Wettbewerb geschmissen hat. Auf diesem Bild feiert der TSV im Frühsommer den Bezirksliga-Aufstieg. Foto: Stefan Gelhot (Archivfoto)

Bezirksliga: Freitag in Gesmold Die Fußballer des TSV Venne kicken Bad Rothenfelde aus dem Bezirkspokal Von Peter Hilbricht | 08.09.2022, 14:41 Uhr

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Venne haben mit dem 2:1-Heimsieg gegen den Landesligisten SV Bad Rothenfelde in der dritten Runde des Bezirkspokals für die nächste Überraschung gesorgt. So dürfte der TSV mit viel Rückenwind in das Meisterschaftsspiel am Freitagabend bei Viktoria Gesmold gehen.