Können die Ostercappelner Fußballer auch gegen die Schalker Traditionself am Samstag jubeln? Auf diesem Archivbild feiert das Kreisligateam der SG Ostercappeln/Schwagstorf in der abgelaufenen Saison einen Torerfolg gegen Topteam TSV Venne. FOTO: Stefan Gelhot

Traditionself von Schalke 04 kommt So bereiten sich Ostercappelns Fußballer aufs Duell mit Olaf Thon und Co. vor Von Sven Schüer | 01.07.2022, 06:04 Uhr

Die Vorbereitungen laufen, die Vorfreude in Ostercappeln ist groß. Am Samstag (17 Uhr) tritt die Traditionself des FC Schalke 04 gegen die Altherrenmannschaft des OFV Ostercappeln an. Anlass ist die Feier zum 101. Vereinsgeburtstag.