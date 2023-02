So sah ein Klassenzimmer früher aus. Der Heimatverein lädt ein zur Zeitreise. Archivfoto: Martin Nobbe up-down up-down Nächste Zeitreise am 5. März Wie das Leben früher war: Museumstag Schwagstorf zeigt das Von Rainer Westendorf | 27.02.2023, 08:21 Uhr

Am kommenden Sonntag, 5. März, ist wieder Museumstag in Schwagstorf. Heimatmuseum, Technikmuseum und das Museum Schnippenburg an der Mühlenstraße sind nachmittags geöffnet.