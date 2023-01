Das Museum Schnippenburg an der Mühlenstraße in Schwagstorf Archivfoto: Helge Holz up-down up-down Als Bilder mit Ton neu waren Viele Infos und Vorführungen beim nächsten Museumstag Schwagstorf Von Rainer Westendorf | 31.01.2023, 08:45 Uhr

Am kommenden Sonntag, 5. Februar, sind Heimatmuseum, das Technikmuseum und das Museum Schnippenburg an der Mühlenstraße in Schwagstorf wieder geöffnet.