Am Sonntag, 4. Dezember Museumstag in Schwagstorf mit Minifon für Spionagezwecke Von Rainer Westendorf | 02.12.2022, 08:20 Uhr

Das Heimatmuseum, das Technikmuseum und das Museum Schnippenburg an der Mühlenstraße in Schwagstorf sind am Sonntag, 4. Dezember, wieder geöffnet.