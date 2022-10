Ein schwaches Derby lieferten sich Hunteburg und Herringhausen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Die Zusammenfassung der Fußballspiele Derby bei Dauerregen: Hunteburger SV gewinnt gegen SC Herringhausen Von Vincent Buß | 16.10.2022, 18:14 Uhr

Durch ein leistungsgerechtes 2:2-Remis beim Osnabrücker SC blieb TSV Venne in der Bezirksliga auch im siebten Spiel in Folge ohne Niederlage. In den Kreisligen kassierten SG Wimmer/Lintorf und die SG Ostercappeln/Schwagstorf Niederlagen.