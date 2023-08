2023 hieß es wieder „Der Berg ruft“. Mit der entsprechenden Resonanz. Veranstalter des Gipfeltreffens ist der Verein der Oldtimerfreunde Venne. Die Ansage lautet, dass die Freunde von Oldtimern alle zwei Jahre zum großen Treffen auf den Venner Berg eingeladen werden – wenn nicht Corona oder etwas anderes einen Strich durch die Rechnung macht. Die Premiere gab es 1991.

Bei der Veranstaltung auf dem Venner Berg ist es völlig egal, ob es sich um Traktor oder Baumaschine handelt. Auch Nutzfahrzeuge und Personenwagen sowie Motorräder sind willkommen. Und so hatten sich in diesem Jahr rund 900 Fahrzeuge angemeldet. Und die meisten von ihnen waren auch gekommen, sagte der Veranstalter.

Warum Regen beim Gipfeltreffen erwünscht war

Sogar das Wetter spielte geradezu optimal mit. Zwar hatte es in der Nacht vom Freitag zum Samstag etwas geregnet, und auch am Samstagmorgen regnete es noch einmal, aber dann kam die Sonne und rund 1500 Gäste konnten die Fahrzeuge bestaunen und den Vorführungen beiwohnen. Erstaunlich war, wie jahrzehntealte Technik mit entsprechender Pflege immer noch zuverlässig funktioniert.

Positiv dabei: Durch den Regen in der Nacht und am Morgen hat es nicht so gestaubt. Die Baumaschinen konnten in einem „riesen Sandkasten“ ihr Können zeigen.

Ein IFA W50 aus der DDR neben einem Unimog.

Die Traktoren konnten sich im Pflügen und beim Ziehen eines Baumstammes austoben oder auch vor einem Bremswagen ihre Leistungsfähigkeit beweisen. Aber nicht nur Traktoren versuchten sich vor dem Bremswagen. Auch ein altes Feuerwehrfahrzeug bewies seine Kraft. Und das durchaus mit Erfolg.

Das Bremswagenziehen.

Welche Oldtimer zu bestaunen waren

Die Bandbreite der Traktoren reichte vom Kleintraktor bis zum russischen K700 Traktor mit einem 500 PS starken Panzermotor, vom liebevoll auf neu restaurierten Traktor bis zum Traktor mit ausgeprägter Patina. Und auch viele Unimog aus den verschiedensten Baujahren und in den unterschiedlichsten Ausführungen konnten besichtigt werden.

Ein alter Militärjeep.

Ein Lanz-Bulldog.

Auch am Sonntag noch Programm

Am Sonntagvormittag begann für viele die Heimreise, mussten sie doch zum Teil viele Stunden bis zu ihren weit entfernten Heimatorten fahren.

Trotzdem gab es für Sonntagsgäste noch eine ganze Menge zu sehen. Schade war allerdings, dass an der Ausfahrt der Oldtimer nur vier Fahrzeuge teilnahmen: ein VW Käfer, ein überaus seltener Volvo, ein Mercedes und ein Mini mit Rechtslenker.