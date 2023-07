Vor dem Kommers marschierten die Schützen vom Kirchplatz aus durch den Ort. Foto: Gertrud Premke up-down up-down Hohe Auszeichnungen vergeben Schützenfest in Ostercappeln: Volksfest startet mit Umzug und Kommers Von Gertrud Premke | 15.07.2023, 14:38 Uhr

Ostercappeln präsentiert sich an diesem Wochenende in grün-weiß: Der Schützenverein feiert sein traditionelles Schützenfest, und das schon zum 108. Mal. Den Auftakt bildete am Freitag ein ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem Festumzug und Kommersabend.