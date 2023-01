Der Spielbetrieb ruht über den Winter hinaus beim Haarener SC. Symbolfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Hallenturnier als Abschiedsevent Darum hat der Haarener SC seine Fußballmannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet Von Sven Schüer | 10.01.2023, 09:09 Uhr

Der Haarener SC hat seine einzige Fußballmannschaft vom Spielbetrieb in der 3. Kreisklasse abgemeldet. Das sind die Gründe dafür und so geht es in den nächsten Monaten weiter.