Finanzanlage für Bürger denkbar Großes Potenzial in Ostercappeln: Weitere Flächen für Windparks suchen Von Rainer Westendorf | 13.12.2022, 14:45 Uhr

In der Gemeinde Ostercappeln sollen weitere Flächen für die Erzeugung erneuerbarer Energie ausgewiesen werden. Das beantragt die CDU-Fraktion. Der Gemeinderat befasst sich auf seiner Sitzung am Dienstag, 20. Dezember, mit diesem Thema. Was steckt hinter dem Antrag?