„Ich war mir schon immer sicher, dass ich so was machen möchte“, sagt Carolin. Gerade erst hat sie ihr Abi an der Ursulaschule in Osnabrück gemacht, schon geht es in die große weite Welt. „Das wird eine aufregende Erfahrung“, sagt die aufgeschlossene 18-Jährige, die sich bereits auf das Abenteuer freut.

Nazca und Inkujo heißen die Orte, an denen Carolin arbeiten wird. Jeweils zehn Tage lang bleibt sie in der Stadt Nazca. Dort arbeitet sie bei einem Projekt mit, bei dem es um die Integration von Frauen geht. Dann geht es für Carolin in die Anden. 20 Tage lang fährt sie in einer Höhe von 2400 Metern mit einer Sozialarbeiterin der Caritas durch die Dörfer und guckt sich Kinderhorte an. Was genau auf sie zukommt, weiß die junge Frau noch nicht. „Meine Stelle wurde ganz neu geschaffen, es steht noch nicht alles fest“, erklärt sie.

Bevor Carolin ihre neue Heimat auf Zeit kennenlernt, dauert es aber noch drei Wochen. So lange bleibt sie zunächst in Perus Hauptstadt Lima, wo sie mit sechs anderen Freiwilligen , die ebenfalls nach Peru fliegen, einen Sprachkurs absolviert. Angst vor Verständigungsproblemen hat Carolin nicht. „Ich hatte Spanisch in der Schule und bin da relativ sicher.“ Ihr gefällt die Sprache. Ein Grund von vielen, warum sie sich gewünscht hat, nach Peru zu fliegen. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das passt. Mich reizen das Land, die Kultur und die Leute“, erklärt sie. Dass sich ihr Wunsch letztlich erfüllt habe, sei Glück gewesen. Aussuchen konnte sie sich ihr Ziel nicht.

Bei einem Auswahlwochenende in Salzbergen im Herbst des vergangenen Jahres wurde zunächst überprüft, ob die Bewerber die nötige Motivation mitbringen. Aus 50 Bewerbern suchten die Teamer schließlich 32 aus. Diese durften ein Wunschland äußern. „Anfang Dezember habe ich erfahren, dass ich nach Peru fliegen darf. Ich habe mich total gefreut“, erzählt Carolin.

Dann merkte sie: Es gibt viel zu organisieren. Stressig sei es gewesen, aber es habe auch Spaß gemacht und sie in Aufbruchstimmung versetzt. Erst am Mittwoch hat sie die letzte Impfung eines Impf-Marathons bekommen. Da das Dorf, in dem sie wohnen wird, abgelegen ist, wollte sie auf Nummer sicher gehen. Neben der ohnehin erforderlichen Impfung gegen Gelbfieber ließ sie sich auch ein Serum gegen Tollwut und Typhus spritzen.

Angst vor der Reise hat die 18-Jährige nicht. „Man wird danach auf jeden Fall gewachsen sein.“ Egal, ob es eine schwierige Zeit wird, sie wird sie um eine Erfahrung reicher machen. „Es ist ein riesen Geschenk, eine neue Kultur kennenzulernen.“ Dass sie wahrscheinlich einen Kulturschock erleben wird, davon geht sie aus. Sie fürchtet lediglich, in ein Fettnäpfchen treten zu können – schließlich tickten die Leute dort anders. Aber: „Ich will versuchen, vorurteilsfrei zu sehen und zu verstehen. Ich gehe da offen ran und versuche, mich anzupassen.“