Alarm am späten Sonntagabend Bullenstall in Vollbrand: Feuerwehreinsatz in Venne Von Karsten Grosser | 28.08.2022, 23:49 Uhr

In Venne ist am Sonntagabend ein Stall in Brand geraten.