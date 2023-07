Der TSV Venne hofft für das Pokalspiel gegen Holdorf auf viele Zuschauer, um die kleine Nele zu unterstützen. Dieses Bild entstand beim Freundschaftsspiel gegen den SC Melle bei der Platzeinweihung Anfang Juli. Archivfoto: Steve Weber up-down up-down Bezirkspokalspiel gegen SV Holdorf TSV Venne unterstützt Spendenaktion für die an Leukämie erkrankte Nele Von Heike Dierks | 28.07.2023, 13:59 Uhr

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Venne starten am Sonntag mit der ersten Runde des Bezirkspokals in die neue Saison. Die Heimpartie gegen den SV Holdorf ist eine ganz besondere. Das liegt an einem kranken Mädchen.