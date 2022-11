Der TSV Venne – hier mit Dimitri Breinert im Bezirkspokal gegen Meppen II – erwartet am Wochenende den SSC Dodesheide zum Verfolgerduell der Bezirksliga. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Wittlager Fußball am Wochenende TSV Venne empfängt SSC Dodesheide zum Bezirksliga-Heimspiel auswärts Von Peter Hilbricht | 17.11.2022, 14:48 Uhr

Vor der Winterpause stehen den Wittlager Fußballclubs noch einige Rückrundenspiele bevor. In der Bezirksliga trifft TSV Venne in Hunteburg auf den SSC Dodesheide zum mit Spannung erwarteten Verfolgerduell. Die drei Kreisligateams gehen favorisiert in ihre Heimpartien. In der 1. Kreisklasse gibt es noch ein Derby.