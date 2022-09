Die volle Venner Zweikampfstärke wird am Sonntag gefordert sein, wenn der Bezirksligist beim Tabellenzweiten SF Lechtingen antritt. In dieser Szene aus der Aufstiegsrunde behauptet sich Philipp Schmidt (rechts) gegen den SV Rasensport. Foto: Stefan Gelhot (Archivfoto) up-down up-down Bezirksliga: Sonntag in Lechtingen Fußballer des TSV Venne brauchen eine Topleistung beim Spitzenteam Von Peter Hilbricht | 02.09.2022, 11:41 Uhr

Ein schweres Auswärtsspiel wartet auf den TSV Venne: Der Fußball-Bezirksligist tritt am Sonntag um 15 Uhr bei den Sportfreunden Lechtingen an, einem der meistgenannten Titelanwärter. Auch die radelnde TSV-Fangruppe ist wieder am Start.