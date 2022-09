Seit dem letzten Umbau beherbergt die Kita St. Lambertus einen Kindergarten und eine Krippe. Archivfoto: Gelhot up-down up-down Rückblick zum Jubiläum Kita St. Lambertus in Ostercappeln bemerkt den Gesellschaftswandel Von Johannes Kleigrewe | 16.09.2022, 16:02 Uhr

Die Kita St. Lambertus in Ostercappeln feiert ihren 75. Geburtstag mit einem großen Kinderfest. Zeit für einen Blick in die Geschichte einer Einrichtung, die viele Ostercappelner in ihren ersten Lebensjahren begleitet hat.