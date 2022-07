Nach dem Fortgang von Pastor Otto Weymann hatte Pastor Friedrich Hülsmann aus Venne die Vakanzvertretung übernommen. Die Wiege der heute 36-jährigen Pastorin Bettina Lorenz-Holthusen stand in Uslar an der Weser, wo sie in einem Pastorenhaushalt aufwuchs.

Sie studierte nach dem Abitur in Kiel, Münster und Wien, wo sie auch ihren Ehemann Martin Lorenz kennenlernte. Heute gehörten die Kinder Paula, Klara und Jacob zur fünfköpfigen Familie.

Nach der Einführung zur Pastorin durch Superintendent Loos unter Mitwirkung der Pastoren Christopf Maas, Matthias Risse und Friedrich Hülsmann sowie des stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstandes Ostercappeln, Ludwig Becker, predigte Bettina Lorenz-Holthusen über die Verse 24 bis 27 aus dem 7. Kapitel des Matthäusevangeliums.

Dabei geht es am Ende der Bergpredigt Jesu um das Fundament des Glaubens und des Umsetzens der in der Bergpredigt vorgestellten Grundregeln. „Wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. … Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand baute.“

Lorenz-Holthusen verdeutlichte diese Bibelworte mit Beispielen über die mangelnde Standfestigkeit von Sand und verglich dies mit dem Wunsch vieler Menschen, ihr Leben ausschließlich nach eigenen Vorstellungen aufzubauen. Dann könnten persönliche Katastrophen das auf Sand gebaute Haus unterhöhlen und zerstören. Für das Leben der Menschen sei daher ein standhaftes Fundament, das auf dem Glauben basiere, entscheidend.

Der Einführungsgottesdienst wurde vom Posaunenchor der Paulusgemeinde unter der Leitung von Rolf Kasting, dem Paulanerchor unter der Leitung von Elisabeth Mönter und Klaus Brack an der Orgel musikalisch und gesanglich umrahmt.

Am Ende des Gottesdienstes hieß Bürgermeister Rainer Ellermann die neue Pastorin der Paulusgemeinde in der Gemeinde Ostercappeln willkommen. Pastor Raymond Sander wünschte der neuen Kollegin in ihrem neuen Amt viel Glück und übergab ihr von der Muttergemeinde Arenshorst einen Teil der Bauzeichnung der Pauluskirche aus dem Jahre 1912.

Die Grüße der benachbarten katholischen St.-Lamberti-Gemeinde überbrachte Pastor Dr. Bernhard Stecker, der besonders die gute ökumenische Zusammenarbeit zwischen den beiden Kirchengemeinden hervorhob.

Im Namen des Kirchenvorstandes hieß Ludwig Becker Bettina Lorenz-Holthus mit ihrer Familie willkommen und schenkte ihr als Symbol einen neuen Besen. Weiter wurden der neuen Pastorin vom Kirchenvorstand symbolisch die Schlüssel der Kirche wie auch des Gemeindehauses überreicht.

Beim Empfang im Paulus-Gemeindehaus bedankte sich Bettina Lorenz-Holthusen bei allen Gemeindemitgliedern, die ihr einen so schönen Empfang bereitet hatten. Gute Wünsche für die Zukunft im Wittlager Land wurden der neuen Pastorin auch von den ehemaligen Gemeindegliedern aus Achim übermittelt.