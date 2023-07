Einen solchen Audi wollte der Ostercappelner kaufen - am Ende stand er mit nichts da. Symbolfoto: Unsplash/David Moffatt up-down up-down Im Auftrag von Drahtzieher „Marko“ 36.500 Euro und Auto weg: Betrügerin legt Ostercappelner mit perfider Masche herein Von Ulrich Pfaff | 10.07.2023, 06:36 Uhr

Eine Bande treibt ihr Unwesen in der ganzen Republik, unterschlägt Mietwagen und verkauft sie an nichts ahnende Käufer – wie an einen jungen Mann aus Ostercappeln. Jetzt steht eine Frau in Paderborn vor Gericht, die Mitglied der Bande gewesen sein soll.