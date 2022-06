Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) bringt es alljährlich fertig, eine Großveranstaltung auf die Beine zu stellen, bei der man einfach dabei sein muss, um später mitreden zu können. Ort des Geschehens war am Sonntagnachmittag zum dritten Mal der große Saal des Gasthauses Beinker, Vennermoor. Rund 250 erwartungsvolle Frauen ließen sich von den Darstellerinnen in den Bann ziehen, erklatschten Zugaben und sparten nicht mit Applaus. Die Aktiven der kfd Ostercappeln glänzten bei ihren Auftritten mit verblüffendem Einfallsreichtum, Esprit, Gesang, Tanz und Ironie.

In dem Sketch „Rumpelstilzchen“ überzeugten Angelika Weiß, Birgit Ellermann, Jutte Berstermann, Elisabeth Uhlmann, Claudia Kröning, Petra Bramsche und Nele Ellermann. Einfach toll auch der Tanz: „Mit 66 Jahren“ der Dancing Stars. Hier wirbelten Julia Lohmann, Marina Neubert-Meißner, Sabrina Gösling, Jan Kusserow und Marianne Neubert über die Bühne.

Sichtlich erfreut über den überaus guten Besuch der Veranstaltung hieß die erste Vorsitzende Eva Pohlmann alle Frauen der kfd und ebenso alle Gäste im Gasthaus Beinker willkommen. Auch im Januar könne man durch ein Lachen die Sonne im Herzen scheinen lassen, so die Vorsitzende, die in ihrer Begrüßung besonders Pastor Dr. Bernhard Stecker und Schwester Juliana erwähnte.

Weiter im Programm ging es mit dem Sketch: „Da timmt wat nich“ – Der Sprachfehler. Angelka Weiß, Petra Bramsche und Birgit Ellermann versuchten das Problem mit dem Sprachfehler gemeinsam unter der Bettdecke zu lösen. Einfach köstlich dieser Beitrag. Zum Schmunzeln auch der Sketch von Kerstin Menke mit dem Titel „Der Besuch bei der Queen“. Nein, was sie da so alles bei der Queen erfahren musste...

Es folgte ein schwungvoller Tanz mit dem Titel „Music was my first love“ der Young Sisters. Hier überzeugten Heike Prante, Jacqueline Klatka, Annika Prante, Antonia Jacobmeyer und Jana Mosel.

Zum Schluss wurden die Lachmuskeln der Zuschauerrinnen nochmals so richtig strapaziert. Der „Strumpfhosentanz“ war so verblüffend, dass es wiederholt Applaus auf offener Szene gab. Hier überzeugten Mechthild Simon, Manuela Engel, Annette Stahmeyer, Kerstin Menke, Beate Gutknecht, Angelika Kasting, Angelika Meyer zu Farwig und Heike Geiken. Sie erhielten stürmischen Applaus und tanzten selbstverständlich die laut geforderte Zugabe.

Bevor das große Finale kam, lud die Vorsitzende schon jetzt zum Frauenkaffee 2014 an gleicher Stelle ein. Danach gab es für alle Festbesucher eine große Überraschung. Schnee hatte die Autos auf dem Parkplatz mit einer weißen Schicht überzogen, und es galt zu kratzen, um für freie Sicht zu sorgen. Das Ergebnis: kalte Hände und einige deftige Flüche.