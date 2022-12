Auf dem Rückweg von einem Einsatz entdeckten die Feuerwehrleute den Brand. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Achtung bei Kaminasche Bei rund -7 Grad: Feuerwehr löscht Brand in Schwagstorf Von Vincent Buß | 18.12.2022, 13:40 Uhr

Die Feuerwehr löschte am Samstagnachmittag einen Brand in Schwagstorf. Und hat einen Hinweis an alle, die derzeit mit Öfen heizen.