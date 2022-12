Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeige auf dem Lutterdamm in Venne sind zwei Personen lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Vorfahrt missachtet: Fahrzeuge kollidieren Zwei Männer lebensgefährlich verletzt bei Unfall in Ostercappeln-Venne Von Janina Schweer | 23.12.2022, 06:04 Uhr | Update vor 1 Min.

An der Kreuzung Lutterdamm/Alte Damm in Ostercappeln-Venne ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden mehrere Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt.