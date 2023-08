Beachparty in Ostercappeln Als der Regen endlich aufhört, wird bei „Cappeln strandet“ doch noch richtig gefeiert Von Detlev Kusserow | 06.08.2023, 10:51 Uhr | Update vor 2 Std. Wetterfeste Kleidung war bei „Cappeln strandet“ nötig. Die Stimmung war trotzdem gut. Foto: Niels Wagner up-down up-down

Es fing nicht wirklich gut an: Als um 18 Uhr die 4. Auflage von „Cappeln strandet“ startete, setzte zur gleichen Zeit der Regen ein. Später am Abend nahm die Beachparty aber doch noch richtig Fahrt auf und endete erst am frühen Morgen.