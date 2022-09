Das Konzept sieht eine stationäre Pflege in der geplanten Einrichtung vor. Symbolfoto: dpa/Sebastian Willnow up-down up-down Bau an der Venner Straße Seniorenheim mit 100 Plätzen in Ostercappeln: Projekt wird konkret Von Rainer Westendorf | 23.09.2022, 06:12 Uhr

An der Venner Straße in Ostercappeln will ein Investor ein Senioren- und Pflegeheim bauen, das rund 100 stationäre Pflegeplätze bietet. Das Projekt wird nun konkreter. Die Mehrheit des Ortsrates hat der Vorentwurfsplanung zugestimmt. Der nächste Verfahrensschritt kann in Kürze beginnen.