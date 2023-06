Die in den Unfall involvierten Fahrzeuge, ein Sprinter und ein VW Golf, wurden abgeschleppt. Foto: Vincent Buß up-down up-down Vollsperrung aufgehoben 40-jährige Frau nach Frontalzusammenstoß auf B218 bei Venne schwer verletzt Von Karin Kemper | 13.06.2023, 15:00 Uhr | Update vor 35 Min.

Die Bundesstraße 218 (Engterstraße) war am Dienstag hinter Venne (Gemeinde Ostercappeln) in Fahrtrichtung Bramsche geraume Zeit wegen eines schweren Unfalls komplett gesperrt. Später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.