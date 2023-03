Am Audi entstand Totalschaden. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Kollision am Roten Dreh Sattelzug kollidiert mit Auto in Venne: Fahrerin verletzt Von Heinz-Jürgen Reiß | 29.03.2023, 09:12 Uhr

Am Mittwochmorgen hat sich wieder ein Unfall am Roten Dreh in Venne ereignet. Das ist der Einmündungsbereich der Straße Alter Damm (L76) und Hunteburger Straße (L79).