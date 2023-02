Das Auto nach der Kollision. Am Steuer saß ein 18-Jähriger. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Auto kommt von Fahrbahn ab Schreck am Abend: Auto kracht in Ostercappeln gegen Treppensockel Von Heinz-Jürgen Reiß | 01.02.2023, 08:54 Uhr

Mächtig erschrocken haben sich die Bewohner eines Hauses an der Bremer Straße in Ostercappeln, als es am Dienstagaabend gegen 20 Uhr plötzlich fürchterlich krachte.