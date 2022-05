FOTO: Heinz-Jürgen Reiß Umgehungsstraße Ostercappeln gesperrt Auto fährt in abgesicherter Unfallstelle gegen Polizeiauto Von Karsten Grosser | 03.05.2022, 19:51 Uhr | Update vor 25 Min.

Auf der B51/B65 in Ostercappeln ist am Dienstagabend ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in ein Polizeiauto gefahren. Auch ein zweiter Streifenwagen wurde beschädigt