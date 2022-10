19 Koffer sind noch bis zum 23. Oktober in der Alten Mädchenschule in Ostercappeln ausgestellt. Sie alle sind mit unterschiedlichen Dingen für die letzte Reise gepackt. Foto: Arlena Schünemann up-down up-down Socken, Wein oder... gar nichts? Ausstellung in Ostercappeln: Was würden Sie in Ihren letzten Koffer packen? Von Arlena Schünemann | 14.10.2022, 14:54 Uhr

Was nehme ich mit auf die allerletzte Reise in meinem Leben – dem Tod? Was ist mir wichtig? Woran möchte ich mich erinnern? Die gepackten Koffer, die zurzeit in einer Ausstellung in der Alten Mädchenschule in Ostercappeln zu sehen sind, geben Inspirationen und Anregungen.