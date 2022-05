Die Fußballer der SG Ostercappeln setzen ihren Lauf in der Kreisliga fort und schlagen auch SuS Vehrte – hier bejubelt die SG ein Tor beim vorherigen Überraschungserfolg gegen Primus TSV Venne. (Archivfoto) FOTO: Stefan Gelhot Fußball-Nachholspiele Auch Vehrte kann den Lauf von Kreisligist SG Ostercappeln nicht stoppen Von Peter Hilbricht | 12.05.2022, 10:13 Uhr

Die Siegesserie der SG Ostercappeln/Schwagstorf in der Kreisliga hält an: In der Nachholpartie haben die SG-Fußballer SuS Vehrte sicher mit 4:0 geschlagen. Ebenfalls weiter auf Erfolgskurs ist der TuS Bad Essen in der 1. Kreisklasse nach einem umkämpften 2:1-Auswärtssieg bei Viktoria Gesmold II.