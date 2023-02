Das künftige Gewerbegebiet unterhalb von Häcker Küchen wird erschlossen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Erweiterung des Gewerbegebiets Siedlungsspuren unter Venner Plaggenesch: Archäologen werden fündig Von Rainer Westendorf | 01.02.2023, 06:16 Uhr

Das Gewerbegebiet in direkter Nachbarschaft zum Unternehmen Häcker Küchen an der B218 in Venne wird um rund 20 Hektar erweitert. Bevor die eigentlichen Erschließungsarbeiten starten, waren die Archäologen vor Ort. Und sie sind fündig geworden.