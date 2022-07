Kariert, gepunktet, uni oder bunt – die Herzen, die die Mitglieder des Arbeitskreises aus Venne nähen, werden mit viel Liebe hergestellt. FOTO: Rainer Westendorf up-down up-down Arbeitskreis hilft Venne: Mit Herzkissen Schmerzen lindern Von PM. | 29.08.2013, 00:04 Uhr

In Venne besteht seit geraumer Zeit unter der Leitung von Ursula Gahbler ein Arbeitskreis „Herzkissen“. Die Teilnehmer stellen Kissen in Herzform her, die an brustkrebsoperierte Patienten gespendet werden. Mittlerweile konnten die fleißigen Näherinnen schon mit mehreren Hundert Kissen Patienten eine Freude bereiten.