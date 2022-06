Ein zuständiger Sachbearbeiter beim Landkreis Osnabrück sagte am Donnerstag auf Anfrage, dass die Blitzanlage in den Wintermonaten nicht in Betrieb gewesen sei und nach einem Eichtermin, der in der kommenden Woche anberaumt sei, wieder instand gesetzt werde. Der Starenkasten ist während der Betriebsphase gegen Vandalismus gesichert, nachdem die Geschwindigkeitsmessanlage in den zurückliegenden knapp fünf Jahren wiederholt das Ziel gewalttätiger Übergriffe war.