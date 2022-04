Windstrom aus der Nordsee soll in Richtung Wehrendorf transportiert werden (Archivfoto). FOTO: dpa/Ingo Wagner Infomobil nächste Woche vor Ort Warum der Nordseestrom im Wittlager Land umgewandelt werden muss Von Rainer Westendorf | 21.04.2022, 15:52 Uhr

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden und setzt deshalb auf den Ausbau erneuerbarer Energien – insbesondere auf See. Doch wie kommt der Strom von der Nordsee in den Süden? Dafür braucht es zusätzliche Leitungen und eine Konverterstation in Nähe des Umspannwerkes Wehrendorf. Netzbetreiber Amprion informiert kommende Woche über dieses Projekt.