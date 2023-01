Die Pinguine von Ulrike Kalmey werden in der Alten Mädchenschule zu sehen sein. Foto: Karin Kemper up-down up-down In der Alten Mädchenschule Vogel-Podcaster erst bei Schöneberger, dann in Ostercappeln – und eine Ausstellung, die dazu passt Von Karin Kemper | 09.01.2023, 17:52 Uhr

„Das Leben wär nur halb so nett, wenn niemand einen Vogel hätt“, so ist die neue Ausstellung in der Alten Mädchenschule in Ostercappeln überschrieben. Die Eröffnung erfolgt am Freitag, 13. Januar 2023, im Rahmen einer Vernissage ab 19 Uhr.