Spendenübergabe in der Marienkrippe Kleine Kinder machen in Schwagstorf großen Augen

Schwagstorf. Ganz große Augen bekamen die Kleinsten, als sie das verfrühte Weihnachtsgeschenk in den Händen hielten. In der Marienkrippe Schwagstorf (Gemeinde Ostercappeln) war Geschenkübergabe.

Die Frauen des Kirchenkaffees der St.-Marien-Gemeinde Schwagstorf hatten eine Karte mit 150 Euro aus dem Erlös des Kirchenkaffees mitgebracht. Von dem Geld soll etwas für die Marienkrippe angeschafft werden, was die Kinder sich wirklich wünschen.

Vorschläge

So wurde bei der Übergabe mit den Kindern zusammen überlegt, was angeschafft werden sollte. „Einen Trecker!“ – war die erste Reaktion. „Ein Dreirad“ – eine weitere. Ob es nun ein Trecker oder ein Dreirad für den Innenbereich wird – das bleibt noch eine Überraschung. So oder so: Die Freude bei den Kleinen wird riesig sein.