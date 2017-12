Spielmannszug und Blaskapelle Welturaufführung in St. Marien Schwagstorf

Schwagstorf. Spielfreude, Homogenität und ein kongruentes Zusammenspiel: Attribute, die den Spielmannszug und die Blaskapelle Schwagstorf auszeichnen. Diese hatten während des 16. Weihnachtskonzerts die Besucher in der Kirche St. Marien zu Schwagstorf so ausgiebig genossen, dass es am Ende stehende Ovationen und Beifallsstürme gab. Beidn Ensembles durften ohne eine Zugabe nicht gehen.

„Ich bin sehr erfreut über die Vollheit; damit hatte ich nicht gerechnet“, sagte Vorsitzender Bernhard Dürfahrt in seiner Begrüßung mit Blick auf die Zuhörer, die teilweise auf Stühlen Platz nehmen mussten.

Sanfter Kerzenschein

Im sanften Kerzenschein von zwei Weihnachtsbäumen nahmen die Musikerinnen und Musiker im Altarraum Platz. Erst filigran, dann pompös eröffnete der Spielmannszug unter der Leitung von Stephan Vollmer das Programm mit „A whole new world“. „Der junge Mozart hat es für einen guten Freund mal eben so im Vorbeigehen geschrieben“, erklärte Markus Strootmann, Leiter der Blaskapelle, nachdem die letzte Note von „The young Amadeus“ verklungen war. Mit „A Christmas Festival“ ließ die Blaskapelle ein wunderschönes Weihnachtslieder-Medley in einem meisterhaften Arrangement von Leroy Anderson aus dem Jahr 1985 so grandios erklingen, dass die ersten Beifallsstürme aufbrandeten.

Literatur zwischen den Tönen

Zwischendurch präsentierte Angelika Riese Literatur zwischen den Tönen. Erst „Der verunglückte Weihnachtsmann“ von Elke Abt, eine lustige und wunderschöne Weihnachtsgeschichte, natürlich mit einem weihnachtlichen Happy End. Dann „Warum der Engel lachen musste“, eine klassische Weihnachtsgeschichte im Stall von Bethlehem, deren Autor unbekannt ist, die jedoch zum Schmunzeln anregt.

„Es gibt Wunschstücke der Musiker, aber auch das sogenannte Dirigenten-Wahlstück“, kündigte Stephan Vollmer die Welturaufführung von „Ronja Räubertochter“ an. In Anlehnung an seine Kindheit, als er um die Weihnachtszeit den Film sah, hatte er das gleichnamige Stück kreiert. Aber: „Es gibt auf dem deutschen Markt dafür keine Noten. Also habe ich in Schweden ein Stück für einen Chor gefunden, das ich umgeschrieben und für den Spielmannszug gesetzt habe. Doch ist es relativ kompliziert geworden – eins der schwersten Stücke, das wir seit langem im Spielmannszug spielen, Vollmers „Räubertochter“ lebt von verschiedenen Rhythmen, Ton- und Tempiwechsel, erinnert zeitweise auch an die mittelalterliche Tonsprache und wurde bravourös umgesetzt.

Von Piano bis zum Crescendo

Von Piano bis zum Crescendo ansteigend verstanden die Musiker der Blaskapelle mit „Amen“ und einige Zeit später blitzsauber mit dem bekannten „Hallelujah“ von Leonard Cohen das Publikum zu fesseln und zu überzeugen. Während des beschwingten „Rudolph the red nosed reindeer“ kamen auch die Schlagzeuger des Spielmannszuges zum Einsatz. Und die Musiker brachten exzellent ihr Wunschstück „Last Christmas“ zu Gehör. Alles in allem Darbietungen auf hohem Niveau mit prachtvoller Klangfülle, sodass Ortsbürgermeister Karl-Heinz Rohrmann in seinem Grußwort meinte: „Wir sind verdammt stolz, dass wir euch haben. Und nicht nur in Schwagstorf, sondern in der ganzen Gemeinde Ostercappeln und darüber hinaus. Unser Spielmannszug und Blaskapelle - das ist der FC Bayern München von Schwagstorf. Mit einer Ausnahme: Wir brauchen keinen neuen Trainer, wir haben tolle Leute!“

Für die Nachwuchsarbeit

„Ausbildung, Instrumente… das wird alles vom Verein gestellt. Das heißt, kostenlos, und das muss erst einmal erwirtschaftet werden“, bemerkte Bernhard Dürfahrt in seinem Schlusswort mit der Bitte um Spenden am Ausgang. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass im kommenden Jahr eine Bläserklasse gegründet werden soll. Für die Nachwuchsarbeit wird immer musikalische Verstärkung gesucht. Interessierte können sich bei Sanda Dürfahrt unter Telefon 0173/2176470 melden.