Rundgang mit Weihnachtsengeln Weihbischof Wübbe besucht Patienten in Ostercappeln

Kurzes Gespräch mit Patienten. Johannes Wübbe bei seinem Rundgang durch St. Raphael. Foto: Rainer Westendorf

Ostercappeln. Weihbischof Johannes Wübbe hat Heiligabend die Patienten im Krankenhaus St. Raphael besucht. Zuvor wurde ein kleiner Gottesdienst in der Krankenhauskapelle gefeiert, der in die Patientenzimmer sowie in das Pflegeheim Haus St. Michael übertragen wurde.