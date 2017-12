Gemeinderat beschließt Pläne Der Haferkamp in Ostercappeln kann bebaut werden

Ostercappeln. Der Rat der Gemeinde Ostercappeln hat in seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan Nr. 61 „Im Haferkamp“ beschlossen. Auch dem Erschließungsvertrag mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) hat das Gremium zugestimmt.

Das neue Baugebiet ist damit auf den Weg gebracht. „Mit der Erschließung soll im Frühjahr 2018 begonnen werden“, so die Gemeinde. Im Anschluss kann die Fläche vermarktet und dann bebaut werden. Die ersten Häuser könnten im Spätsommer kommenden Jahres errichtet werden. Das Gebiet „Im Haferkamp“ liegt an der Venner Straße Richtung Schwagstorf. Die Fläche schließt an das 2001 erschlossene Baugebiet „Im Harenfelde“ an.

Rund 40 Baugrundstücke

Das künftige Wohnbaugebiet „Im Haferkamp“ ist 3,3 Hektar groß. Rund 40 Baugrundstücke stehen hier zur Verfügung. Die NLG hatte zwischenzeitlich in Abstimmung mit der Gemeinde Ostercappeln die Fläche des Baugebietes „Im Haferkamp“ erworben und möchte (und wird) als Erschließungsträger fungieren – deshalb stand der Vertragsabschluss mit der NLG auf der Tagesordnung der Ratssitzung. Nach Auskunft der Gemeinde stehen bereits rund 40 Bewerbernamen auf der Interessentenliste. Erfahrungsgemäß springen natürlich einige Interessenten ab, weil sie anderweitig fündig geworden sind nun doch nicht bauen wollen. Dass Grundstücke im Haferkamp nicht verkauft und bebaut werden, ist aber sehr unwahrscheinlich. Die Nachfrage nach Bauland ist unverändert groß.

Gut für die Gemeinde

Das neue Wohnbaugebiet ist gut für die Gemeinde, darin ist sich der Rat einig. Junge Familien haben die Chance, im eigenen Haus zu wohnen. „Und das Gebiet stärkt Schulen und Kindergärten“, so Ratsfrau Hildegard Grewe (SPD), die mit Karl-Heinz Stosiek (CDU) für die Fraktionen eine Stellungnahme abgab.