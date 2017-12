Dr. Christoph Hünermann Neuer Chefarzt der Pneumologie Ostercappeln

Ostercappeln . Wechsel in der Leitung der Klinik für Lungenerkrankungen und Beatmungsmedizin am Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln: Neuer Chefarzt ist Dr. Christoph Hünermann.

Der 51-jährige Mediziner tritt die Nachfolge von Dr. Christoph Schaudt an, der wiederum als Chefarzt der Pneumologie an die Paracelsusklinik in Osnabrück gewechselt hatte. Dr. Hünermann ist in St. Raphael kein Unbekannter: Er kommt gewissermaßen zurück ans Krankenhaus in Ostercappeln, wo er bereits als Oberarzt der Pneumologie arbeitete, bevor er in den vergangenen beiden Jahren im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Schüchtermann-Kliniken am Osnabrücker Kollegienwall tätig war.

Tuberkulose wieder häufiger

Zum Leistungsspektum der Klinik für Pneumologie in Ostercappeln gehören die Diagnostik und Therapie sämtlicher Erkrankungen der Bronchien, der Lunge und des Lungenfells, darunter besonders die sogenannten obstruktiven Atemwegserkrankungen, also COPD, umgangssprachlich auch Raucherlunge genannt, und Bronchialasthma; daneben die Krebserkrankungen der Lunge, die Lungenfibrose (eine Erkrankung des Lungengerüsts) und die Bronchiektasen (Aussackungen der Bronchien). Darüber hinaus sei die Klinik, so Dr. Hünermann, immer häufiger mit Fällen von Tuberkulose konfrontiert. Der zu verzeichnende Anstieg der Erkrankungen decke sich mit den Zahlen des Robert-Koch-Instituts und stehe in direktem Zusammenhang mit der wachsenden Zuwanderung und insbesondere dem bedauerlichen Gesundheitszustand vieler Migranten.

In der Therapie der Atemwegserkrankungen steht dem zehnköpfigen Ärzteteam der Pneumologie in Ostercappeln modernste Technik zur Verfügung, wie etwa die Lungenvolumenreduktion durch Ventile oder Coils im Falle von COPD und Lungenemphysem. Diese Eingriffe, die eine Verbesserung der Atemmechanik des Patienten bewirken, werden in Ostercappeln endoskopisch durchgeführt. Auch die Entwöhnung langzeitbeatmeter Patienten von der künstlichen Beatmung, das Weaning, gehört zum Behandlungsspektrum des Krankenhauses, das hierfür die Anerkennung als zertifiziertes Weaningzentrum anstrebt.

Hauptrisiko Rauchen

Seine Praxiszeit am MVZ in Osnabrück beschreibt der Arzt als „eine gute Erfahrung“; an der Arbeit im Krankenhaus schätzt er vor allem, „dass man mehr Zeit für den einzelnen Patienten“ hat. Auch sei die Tätigkeit vielfältiger, da sie sowohl die medizinische Ambulanz, die Station, sowie auch die Endoskopie betreffe. Als wichtigen Standortvorteil der Klinik für Pneumologie in Ostercappeln bezeichnet Dr. Hünermann die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kliniken für Thoraxchirurgie und Palliativmedizin im Hause, sowie mit der Thorax-Onkologie am Franziskus-Hospital Harderberg, also im Verbund der Niels-Stensen-Kliniken. Aber nicht nur die rein medizinischen Aspekte zeichnen seiner Meinung nach das Krankenhaus St. Raphael aus: „Unsere Patienten schätzen den familiären Charakter unseres Hauses, der nicht zuletzt auf die hohe Identifikation unserer Mitarbeiter mit ihrer Tätigkeit und eben diesem Haus zurückzuführen ist“, sagt Dr. Hünermann.

Die Lunge ist für den Facharzt ein „faszinierendes, lebenswichtiges Organ“, für dessen Erkrankungen die moderne Medizin vielfältige Behandlungsmöglichkeiten kenne. Allerdings nähmen aber gerade Atemwegserkrankungen zu – aufgrund des demografischen Wandels, vor allem aber wegen ungesunder Lebensführung. „Viele Lungenerkrankungen werden durch aktives oder passives Rauchen herbeigeführt“, warnt der Mediziner und setzt auf gesundheitliche Aufklärung: Im Rahmen der Vortragsreihe „Forum Gesundheit“ der Niels-Stensen-Kliniken seien im kommenden Jahr vier Veranstaltungen zum Thema geplant, zudem soll es eine Präventionsaktion geben, die sich besonders an Jugendliche richtet.