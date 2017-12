Begleitung durch Spes Viva Ostercappelner Hilfe für Eltern von Sternenkindern

Ostercappeln/Lintorf. Ein Album mit Fotos des toten Babys. Eine Spieluhr – nur so groß wurde Samuel, gerade einmal 24 Zentimeter. Ein Kästchen voller Andenken. Viele konnten seine Eltern nicht zusammentragen, denn Samuel verstarb in der 20. Schwangerschaftswoche. Er konnte das Licht der Welt nicht erblicken, er ist ein Sternenkind.

Etwa jede fünfte Schwangerschaft endet mit einer Fehlgeburt, bei der das tote Baby weniger als 500 Gramm wiegt. Für fehlgeborene Kinder besteht nach dem Gesetz keine Bestattungspflicht. Soweit die bürokratische Ebene. Auf der emotionalen Ebene gilt es für die Eltern einen schmerzlichen Verlust zu verarbeiten, umso mehr als mit der Schwangerschaft, mit der guten Hoffnung, so viel Freude auf das Kind, auf das neue, gemeinsame Leben verbunden war, und in der gemeinsamen Zeit zu dem im Mutterleib heranwachsenden Kind meist schon eine intensive Beziehung entstanden ist. Das Kind trägt bereits einen Namen.

Kein Kind ist ohne Namen

Eltern haben das Recht, dieses Kind namentlich beim Standesamt eintragen zu lassen. Auch haben sie die Möglichkeit, ihr Kind individuell und zeitnah auf dem Friedhof ihres Wohnortes beerdigen lassen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des am Krankenhaus Ostercappeln ansässigen ambulanten Spes-Viva-Hospizdienstes begleiten und unterstützen in dieser schwierigen Situation. Im Gespräch mit den Eltern finden sie einfühlsam eine angemessene Form des Abschiednehmens.

Und sie kümmern sich auch ganz praktisch um die notwendigen Formalitäten, die Überführung des Kindes vom Krankenhaus, sie betten es und organisieren die Bestattung – unabhängig davon, ob oder welcher Konfession, Religion oder Weltanschauung die Familie angehört und ungeachtet der jeweiligen Vorgeschichte. Das Engagement von Spes Viva ist ehrenamtlich und, in den Gemeinden des Landkreises, kostenfrei.

Gut aufgehoben wissen

Samuels Eltern haben Trost in ihrer Tochter Melissa gefunden, die bald ein Jahr wird und munter krähend die Wohnung erobert. Auch ihr starker Glauben – sie sind Mitglieder einer Baptistengemeinde – hat ihnen Kraft und Zuversicht gegeben. Spes Viva, von deren Angebot sie im Marienhospital Osnabrück erfuhren, sind sie sehr dankbar: „Es hat uns so geholfen, dass sich Spes Viva um das Organisatorische gekümmert hat“, sagen sie.

Für die Trauernden sei es entlastend, dieses Organisatorische abgeben zu können. Ebenso wichtig sei es für die Eltern zu wissen, dass ihr Kind gut aufgehoben ist, weiß Waltraud Wagner von Spes Viva. Dazu gehöre auch, die zeitnahe Bestattung, die würdevolle Zeremonie des Abschieds und die Grabstelle als Ort des Erinnerns, des Betrauerns und der Zwiesprache. Unter anderem in Bad Essen, Bohmte, Hunteburg, Ostercappeln, Schwagstorf, Belm, Vehrte, Bramsche, Bissendorf, Schledehausen und Achelriede gibt es liebevoll gestaltete Gemeinschaftsgrabstellen für Sternenkinder. Friedhofsgärnter und ehrenamtliche Grabpflegerinnen, oft Angehörige der jeweiligen Kirchengemeinde oder kirchlicher Verbände, kümmern sich um deren Gestaltung und Pflege.

Gedenkfeier am Sonntag

Am Weltgedenktag für verstorbene Kinder, am Sonntag, 10. Dezember, lädt Spes Viva Mütter und Väter, die ihr Kind viel zu früh verloren haben, sowie Angehörige und Freunde zur ökumenischen Gedenkfeier für Sternenkinder um 17 Uhr in der Kapelle des Krankenhauses St. Raphael ein. Die Gedenkfeier wird gemeinsam mit der Krankenhausseelsorge gestaltet und ist auch offen für Eltern zu früh gestorbener Kinder, also nicht nur jener, die im Mutterleib verstorben sind.

Mit einem neu aufgelegten Flyer will Spes Viva betroffene Eltern über die Möglichkeiten des Abschiednehmens und der Bestattung informieren. „Viele betroffene Eltern wissen nicht um die Möglichkeit der individuellen Bestattung ihres fehlgeborenen Kindes“, sagt Spes-Viva-Mitarbeiterin Ute Kaufmann. Der Flyer wird am Schriftenstand von Kirchen, in Krankenhäusern, Arztpraxen und Einrichtungen wie Kindergärten zur Verfügung stehen. Die Informationen gibt es zudem im Internet unter http://www.spes-viva.de/was-wir-tun/ambulanter-hospizdienst/sternenkinder.html und unter www.spes-viva.de