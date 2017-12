Gemeinderat tagt in Venne Ostercappelner Etat und neues Wohnbaugebiet

Venne. Am kommenden Mittwoch, 13. Dezember, tagt der Rat der Gemeinde Ostercappeln im Gasthaus Linnenschmidt in Venne. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen an diesem Abend mehrere wichtige Entscheidungen. So soll der Bebungsplan „Im Haferkamp“ in Ostercappeln beschlossen werden. Voraussetzung, um dort 2018 ein neues Wohnbaugebiet ausweisen zu können – nach der Plangenehmigung. Das künftige Wohnbaugebiet „Im Haferkamp“ ist 3,3 Hektar groß. Rund 40 Baugrundstücke stehen hier zur Verfügung.

Der Rat der Gemeinde berät und beschließt außerdem den Haushaltsplan 2018. Das kommunale Wirtschaftswegekonzept für die Gemeinde Ostercappeln ist ebenfalls ein Thema. Seit Frühjahr 2016 haben die Gemeinden des Wittlager Landes zusammen mit vielen Einwohnern an diesem gemeinsamen Wirtschaftswegekonzept gearbeitet. Nun soll es von den Räten beschlossen werden und so als Grundlage für die zukünftige Unterhaltung der Wirtschaftswege im Wittlager Land mit seinen drei Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln dienen.

Antrag aus Belm

Die Ernennung eines Ortsbrandmeisters in Venne, die Ernennung eines stellvertretenden Ortsbrandmeisters sowie Ernennung eines Ehrenortsbrandmeisters beschäftigt den Gemeinderat auf seiner Sitzung im Haus Linnenschmidt ebenfalls.

Die Gemeinde Belm will dem Wasserverband Wittlage beitreten. Diesem Antrag müssen die drei Wittlager Räte zustimmen und eine Änderung der Verbandsordnung genehmigen.

Nach den Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates wird dann zum Abschluss der öffentlichen Sitzung wieder eine Einwohnerfragestunde angeboten.