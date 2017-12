Ausstellung in der Pusteblume Jürgen Knagge zeigt bizarre Sachen in Ostercappeln

Ostercappeln. Ab Freitag, 9. Dezember 2017, gibt Kunstwerke im Bioladen Pusteblume in Ostercappeln zu betrachten. Jürgen Knagge, alias Jan Kosejan, aus Osnabrück stellt einige seiner Werke aus.

Ob symbolistisch-surrealistische „Traum“-Ölbilder oder Skulpturales aus Edelstahl, der Allrounder mit Atelier im Zirkuswagen am Gertrudenberg in Osnabrück schöpft aus schier unendlichen Fantasiequellen Ideen, die jeweils nur der Umsetzung harren. Er sagt: „Ich hab so schöne Sachen im Kopf. Und die mach ich auch!“

Wochenlang arbeitet Knagge, um Fantasien Wirklichkeit werden zu lassen. Die Skulpturen werden Stäbchen für Stäbchen zusammengeschweißt, glatt geflext und mit dem Brenner verschmolzen. Neben Wasserbüffelschädeln und Widder hat Knagge auch schon Gams und Antilope gebaut.

Schweißtreibende Arbeit

Zur Illustration der schweißtreibenden Arbeit hängen in seinem Osnabrücker Garten an einer Art Gestell Arbeitshandschuhe. Viele, viele Paare. Zerschunden, fleckig, durchlöchert, voller Grünspan. „Da kommen alle Handschuhe dran, die in meiner Werkstatt ausgedient haben.“ Pause. „Um zu zeigen, dass Kunst Arbeit ist. Glauben viele ja nicht.“

Anzeige Anzeige

Klar, weiß der Künstler, dass er coole Ideen hat, dass er bizarre Sachen macht, kuriose Sachen, oft bissig, oft skurril. Aber viele Worte drum machen? Irgendwas Hochtrabendes sagen, mit viel Kunstmarkt-Geschwurbel? So ist Jürgen Knagge nicht.