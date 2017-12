Erster Auftritt der Baby Ballerinas Gleich mehrere Einsätze für den Nikolaus beim Basar Venne

Venne. Klein und fein: Das beschreibt den Adventsbasar der Walburgis-Kirchengemeinde Venne wohl am besten. Vor allem das Rahmenprogramm verzückte die Besucherinnen und Besucher.

So hatten die „Baby-Ballerinas“ der Ballettschule Watkins ihren ersten Auftritt vor Publikum beim Basar. Auch dank der Hilfe von Jenni Jaeger klappte die Premiere der jungen Mädchen aus Venne reibungslos, Beifall gab es nicht nur von den stolzen Eltern. Die Kinder-Ballettgruppe aus Bad Essen konnte Charles Watkins und die Gäste im Gemeindehaus ebenfalls überzeugen. Und dann staunten die jüngsten Ballerinas nicht schlecht, als vier Mädchen aus Wallenhorst noch klassisches Ballett vorführten.

Wer sich so viel Mühe gibt, muss natürlich auch belohnt werden. Der Nikolaus war wohl ausnahmsweise schon vor dem 6. Dezember unterwegs und hatte für jede Tänzerin und noch so manch einen kleinen Gast ein Präsent im Beutel dabei. Und wenn er schon einmal da war, lag es nahe, auch bei einer Choreografie der Regenbogenkinder mitzumachen. Mit weihnachtlichen Liedern stimmten sie auf die Adventszeit ein.

Singender Pastor

„Falsche“ Nikoläuse waren aber auch auf dem Basar unterwegs. Einer – nur mit Nikolausmütze (ohne Mantel) bekleidet – war schnell als Bodo Boehnke zu erkennen. Gemeinsam mit seinen „Hilfsnikoläusen“ Larissa und Kira brachte der Pastor singend alle Lose an den Mann beziehungsweise an die Frau. 100 Preise konnten herausgegeben werden, Hauptgewinn war eine Küchenmaschine. Auch die Tombola trägt dazu bei, dass am Ende der Veranstaltung „schwarze“ Zahlen stehen. Schließlich soll der Erlös gleich mehrfach helfen: der eigenen Kirchengemeinde, der Partnergemeinde Appelsbosch (Südafrika) und einem guten Zweck außerhalb der eigenen Kirchengemeinde.

Wer bei dem nasskalten Wetter auf das falsche Schuhwerk gesetzt hatte, konnte sich vor Ort neben verschiedenen Handarbeiten (darunter auch Tischdecken mit gehäkelter Spitze) mit warmen, handgestrickten Socken eindecken. Vor dem Gemeindehaus gab es unter anderem Glühwein, Bratwurst und Waffeln.

250 Kilo Kartoffeln

Nach dem Gottesdienst und dem Auftritt des Posaunenchors kam zum Mittag aber erst einmal Pickert auf den Teller. „2,5 Zentner Kartoffeln sind verarbeitet worden“, berichtete Karlheinz Bartels – also 250 Kilogramm. Er und seine Frau Aenne waren auch in diesem Jahr wieder maßgeblich an den Vorbereitungen beteiligt. Und in Venne gibt es anders als gewohnt, den sogenannten Kastenpickert. Das heißt, dass der Kartoffelteig schon im Kasten im Backofen gebacken wurde, nun aufgeschnitten auf der Platte nochmals gebacken und dann verzehrt wurde.