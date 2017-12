Kennenlernen und Kontakte knüpfen Vierter Neubürgertag der Ortschaft Venne im Advent

Venne. Zum vierten Mal hat der Ortsrat Venne einen Neubürgertag organisiert. 2017 fand das Treffen im Café Pferdestall auf der Mühleninsel statt und war verbunden mit einem Frühstück.

Wurden die bisherigen drei Neubürgertage jeweils im Sommer ausgerichtet, gab es in diesem Jahr eine Premiere, denn zum Auftakt der Adventszeit sind Neu- und Altvenner noch nicht zusammengekommen. Alle zwei Jahre bereitet ein Arbeitskreis des Ortsrates diese Veranstaltung vor.

Wer gilt als Neubürger

Wer ist überhaupt ein Neubürger? „Alle, die in den vergangenen zwei Jahren zugezogen sind – und die tatsächlich neu sind“, erläuterte Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer. Wenn zum Beispiel jemand in eine Venner Familie einheiratet, gilt er also nicht als „neu“. Bei der Veranstaltung geht es darum, dass die Zugezogenen rasch Kontakt finden und Teil der Dorfgemeinschaft werden.

Markenzeichen

„Sich kennenlernen und mitmachen, das ist das Ziel“, so Ballmeyer. Und wo man überall mitmachen kann, das berichtete dann Heinrich Thelker, der die zahlreiche Verein, Gruppen und Verbände der Ortschaft vorstellte. Die aktiven Vereine sind ohnehin ein Markenzeichen Vennes. Dazu zählt natürlich auch die Freiwillige Ortsfeuerwehr. Für die jüngsten Neubürger war der Besuch des Feuerwehrhauses und die Vorstellung der Einsatzfahrzeuge denn auch ein Höhepunkt des Vormittags.

Infrastruktur

Venne zählt mittlerweile rund 3.200 Einwohner. Den Ort bilden die Gemeindeteile Vorwalde, Broxten und Niewedde. „Eine Ortschaft, die selbstbewusst ist und eigenständig“, so Ballmeyer. Dazu trägt auch bei, dass im Ort alle wichtigen Einrichtungen der Infrastruktur vorhanden sind. So eine Apotheke, ein Arzt, ein Zahnarzt, Geschäfte sowie Schule und Kindergarten.

Bürgermeister Rainer Ellermann stellte die Gemeinde Ostercappeln. Die Kommune zählt derzeit 9.870 Einwohner. Angestrebt werden 10.000. Das würde nämlich bedeuten, dass die Gemeinde beim Finanzausgleich bessergestellt wird. Nicht nur weil die Zahl an sich größer ist, sondern auch, weil ab 10.000 Bürger ein höherer Verteilungsquotient die Berechnungsgrundlage ist. Zwei wichtige Themen in der Ortschaft Venne: „Mobilfunk und Breitbandausbau“, so Ellermann. Hier wird es in den kommenden Jahren spürbare Verbesserungen geben.