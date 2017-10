Landtagswahl 2017: Wahlkreis 75 Grünen-Kandidatin Petra Lucas aus Ostercappeln will Filiz Polat nachfolgen

Ostercappeln. Für die Grünen tritt im Wahlkreis 75 (Bramsche) bei der Landtagswahl am 15. Oktober Petra Lucas aus Ostercappeln-Haaren an.

Ein Einzug in den Landtag ist allerdings unrealistisch, denn Lucas steht auf Platz 43 der Landesliste. Somit werden die Grünen aus dem Wahlkreis 75 wohl nicht im neuen Landtag vertreten sein. Lucas‘ Vorgängerin Filiz Polat ist bekanntlich in den Bundestag eingezogen.

Bei Kandidatenkür der Partei hatte sich die Ostercappeln gegenüber ihren Mitbewerbern Christian Kolfen-Bohnenkamp (Bramsche) und Hans-Joachim Berg (Bohmte) durchgesetzt. Ein Themenschwerpunkt der verheirateten Mutter zweier Kinder und kaufmännischen Angestellte ist eine umweltfreundliche Verkehrspolitik. So ist sie gegen die Verlegung der B 51 in Ostercappeln sowie der B 65 im Wittlager Land. Mehr Geld des Landes sei notwendig für Kitas und Schulen, die Kosten für eine mögliche Streichung der Elternbeiträge dürfe nicht auf die Kommunen abgewälzt werden, so Lucas, die dem Gemeinderat Ostercappeln angehört.